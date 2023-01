76,6 % des citoyens soutiennent le développement nucléaire de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Alors que la menace nucléaire de Pyongyang est de plus en plus préoccupante, plus de sept sud-Coréens sur dix estiment que Séoul doit développer son propre arsenal nucléaire. C’est ce que nous apprend un sondage d’opinion publié ce matin par l'Académie Choi Jong-hyun. Parmi les 1 000 interrogés, 76,6 % ont donné cette réponse.72,4 % ont évalué positivement la capacité du développement nucléaire du pays. Par contre, 61,6 % connaissaient peu de chose sur la stratégie du gouvernement pour répondre à la provocation atomique du régime de Kim Jong-un.A propos de la dénucléarisation du royaume ermite, 77,6 % l’ont trouvée impossible, et 78,6 % ont répondu que celui-ci mènerait son septième essai nucléaire.En cas de conflit militaire sur la péninsule coréenne, un peu plus de la moitié ont misé sur les Etats-Unis pour exercer leur force de dissuasion.En ce qui concerne la coopération sécuritaire entre Séoul, Washington et Tokyo, 71,9 % affichaient une vision positive. En revanche, les sondés étaient plutôt septiques au rôle de Pékin dans la dénucléarisation de Pyongyang avec 64,1 %. 55,1 % ont pensé que la Chine devrait être un obstacle pour la réunification des deux Corées.Enfin, sur le sujet du déploiement de THAAD, le système de défense antimissiles américain sur le territoire sud-coréen, 51 % avaient un avis favorable.Cette enquête a été réalisée en face à face par le cabinet Gallup Korea entre le 28 novembre et le 16 décembre dernier.