Travail forcé : les tractations toujours en cours entre la Corée du Sud et le Japon

Photo : YONHAP News

Les négociations entre Séoul et Tokyo pour l’indemnisation des victimes du travail forcé pendant l’occupation japonaise se poursuivent. Hier, Seo Min-jeong et Takehiro Funakoshi, les directeurs généraux concernés de leur ministère respectif des Affaires étrangères, se sont réunis dans la capitale sud-coréenne, une nouvelle rencontre deux semaines après leur dernière entrevue.Bien que le tête-à-tête ait duré une heure de plus que prévu, les deux parties n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente sur l’enjeu principal. Le gouvernement sud-coréen a affirmé encore une fois que les victimes réclamaient la participation des entreprises nipponnes coupables comme Mitsubishi Heavy Industries à la création du fonds du dédommagement, mais le Japon n’a toujours pas donné de réponse claire.A propos de la manière de s’excuser, deux choix sont élaborés. Le premier consiste à ce que les sociétés concernées demandent pardon elles-mêmes. Le second est que l’archipel reconfirme la déclaration de Murayama du 15 août 1995, du nom de l'ancien Premier ministre japonais, qui présente des excuses officielles sur les crimes de guerre perpétrés par Tokyo.La Corée du Sud et le Japon prévoient de tenir une réunion de rang plus élevé pour résoudre ce dossier. L’exécutif sud-coréen compte aussi rencontrer les victimes et leurs membres de famille pour expliquer son plan. Le week-end dernier, des associations civiques avaient manifesté devant le siège du ministère sud-coréen pour protester contre la solution envisagée.