Yoon Suk-yeol reçoit le patron de l’Otan

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu hier le secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (Otan), en visite à Séoul. Les relations entre le pays du Matin clair et l’Alliance atlantique, la stratégie indopacifique sud-coréenne et le dossier nucléaire nord-coréen étaient au cœur des discussions entre Yoon Suk-yeol et Jens Stoltenberg.D’après la première secrétaire à la communication du Bureau présidentiel de Yongsan, son locataire a alors salué les liens bilatéraux, qui se développent davantage après sa participation au sommet de l’Otan, en juin dernier, à Madrid. Dans le même temps, il a évoqué le fait que son gouvernement a officiellement ouvert en novembre une représentation permanente auprès de l’organisation.Le chef de l’Etat a également sollicité le patron de l’Otan pour jouer un rôle actif pour la réussite des programmes de partenariat individualisés (ITPP) entre les deux parties concernant la cyberdéfense, les nouvelles technologies, le changement climatique ou encore l’industrie de l’armement, et pour dissuader Pyongyang de continuer ses provocations.Pour sa part, Stoltenberg a salué le fait que Séoul a élaboré sa propre politique indopacifique, et s’est engagé à faire des efforts particuliers pour élargir la coopération bilatérale. Il a également estimé encourageant de voir le pays du Matin clair renforcer sa collaboration avec les Etats membres de l’Otan. Et d’exprimer sa reconnaissance à l’égard du soutien continu de Séoul à l’Ukraine. Il a par ailleurs convié Yoon au prochain sommet de son organisation, prévu en juillet prochain en Lituanie.