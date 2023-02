Une résolution antisocialiste présentée au Congrès américain

Photo : YONHAP News

Au Congrès américain, un projet de résolution dénonçant le régime socialiste a été remis. La députée républicaine de Floride Maria Elvira Salazar l’a présenté hier à la Chambre des représentants.Le texte mentionne le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et son père Kim Jong-il comme les socialistes ayant commis de grands crimes dans l’Histoire. Le fondateur du régime nord-coréen Kim Il-sung y était exclu. Dans la liste, on retrouve également les Russes Vladimir Ilitch Lénine et Joseph Staline ainsi que le Chinois Mao Zedong.Selon la résolution, le socialisme conduit à un Etat à la gouvernance totalitaire et à la concentration du pouvoir allant jusqu'à la dictature, et a provoqué répétitivement les famines et le massacre des peuples.Le document a précisé que la révolution d’Octobre, deuxième phase de la révolution russe, a fait plusieurs dizaines de millions de victimes, et à la suite de la politique du « Grand bond en avant » dans l’empire du Milieu, un nombre similaire d’habitants ont perdu la vie. En Corée du Nord, au maximum 3,5 millions de personnes sont morts de faim.Le texte indique que tant que les Etats-Unis reposent sur la confiance et la dignité humaine, le régime socialiste fondé sur le totalitarisme va à l’encontre de leur valeur. Le Congrès américain s’oppose donc à toute politique socialiste au sein du pays.