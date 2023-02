VOA : la Corée du Nord aurait effectué un nouveau test de moteur à combustible solide

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait de nouveau testé un moteur à combustible solide il y a un ou deux jours, selon la Voix de l’Amérique (VOA).La radio américaine a rapporté aujourd’hui qu’un changement avait été observé cette fois sur le site d’essai de ces engins de Magunpo, situé dans le centre-est du territoire nord-coréen, avec des photos satellites à l’appui.De fait, ces images prises hier dans la matinée par une société privée montrent que le champ proche du banc d’essai s’est noirci, tandis qu’il ne l’était pas sur celles captées la veille. La surface brûlée, de 120 mètres de longueur, s’étend depuis la fin du banc et ressemble à une trompette.Dans un entretien téléphonique avec la VOA, le chercheur David Schmerler du Centre américain James Martin pour les études sur la non-prolifération, qui a dévoilé ces clichés, a estimé que le pays communiste aurait effectué ce test pour son programme de missile. Il n’a cependant pas exclu la possibilité de l’avoir mené pour développer un nouveau lanceur de satellites.Pour rappel, le régime de Kim Jong-un a annoncé le mois dernier avoir testé avec succès un moteur à combustible solide de forte poussée à la base de lancement de satellites de Sohae à Tongchang-ri dans le nord-ouest de son territoire. Et le 1er janvier, l’homme fort de Pyongyang a promis, devant l’assemblée plénière du Parti des travailleurs, le développement d’un nouveau type de missile balistique intercontinental (ICBM).L’armée sud-coréenne n’a pas tardé à réagir à l’information donnée par la VOA. Lors d’un point de presse aujourd’hui, le porte-parole de l’état-major interarmées (JCS) a annoncé que les autorités de renseignement de Séoul et de Washington scrutent de très près l’évolution du mouvement lié au nouveau test.