Pékin regrette la prolongation de la suspension de la délivrance de visa pour les voyageurs chinois

Photo : YONHAP News

La Chine a exprimé son regret quant à la prolongation de la restriction sur la délivrance de visa des voyageurs chinois établie par la Corée du Sud.La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a fait cette déclaration hier, indiquant que cette mesure n’aidait pas les échanges et la coopération des habitants des deux pays.Selon Mao Ning, Pékin souhaite que Séoul annule cette démarche irraisonnable pour qu’il puisse prendre des dispositifs facilitant la visite entre les deux nations voisines.En ce qui concerne ses mesures de représailles auprès des visiteurs sud-coréens, la voix de la diplomatie de l’empire du Milieu a expliqué cette décision avait été prise en suivant le principe de l’égalité.Pour rappel, le pays du Matin clair a suspendu la délivrance de visa de court séjour aux voyageurs en provenance de Chine entre le 2 et le 31 janvier, compte tenu de la circulation du COVID-19 sur son territoire. Ce sauf pour les visites à des fins diplomatique, professionnelle et humanitaire. La Chine a pris le même dispositif auprès des arrivants sud-coréens.Vendredi dernier, la Corée du Sud a prolongé cette contrainte jusqu’à fin février, en déclarant qu’elle serait levée dès que la situation s’améliorerait.