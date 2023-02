Photo : YONHAP News

En 2022, la production, la consommation et les investissements dans les biens d’équipement ont tous augmenté par rapport à 2021, donc pour une deuxième année de suite. C’est ce que montrent les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Dans le détail, l’an dernier, l’indice de la production de l’ensemble de l’industrie (IAIP) s’est élevé à 116,4, soit une hausse de 3,3 % sur un an. La consommation et les investissements ont grimpé de 0,2 et 3,3 % respectivement, toujours en glissement annuel.Seule ombre au tableau : en décembre, la production et les investissements ont reculé : -1,6 et -7,1 % respectivement en un mois, tandis que la consommation a bondi de 1,4 %.