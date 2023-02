Missiles nord-coréens : le Conseil de sécurité de l’Onu se rassemble à huis clos

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies a organisé hier une réunion à huis clos pour répondre à la menace croissante de Pyongyang. Selon Radio Free Asia (RFA), l’ONG Security Council Report a annoncé que ce rassemblement s’était tenu à la demande des Etats-Unis pour faire le point sur la situation de ces douze derniers mois et discuter des mesures réalisables à prendre.Les pays comme les USA, le Japon, la France et le Brésil ont demandé initialement de convoquer une « consultation privée » pour aborder le dossier nord-coréen. Cependant, à cause de l’opposition de la Chine et de la Russie, la réunion devait se dérouler pour « d’autres sujets ».Security Council Report a ajouté que malgré la série d’essais de missiles balistiques de la Corée du Nord l’an dernier, le Conseil n’a toujours pas trouvé un accord sur les dispositifs de réponse.L’ambiance est ainsi tendue au conseil onusien. En mai dernier, Pékin et Moscou, deux membres permanents, ont mis leur veto à la résolution des sanctions supplémentaires à l’égard de Pyongyang, initiée par Washington. Six mois plus tard, ils ont également entravé l’adoption de la déclaration du président du conseil visant à faire face aux tirs de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) du royaume ermite.Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères y a réagi vivement en déclarant que sa souveraineté était méprisée et qu’il s’agissait d’une tentative d’intervention dans les affaires nationales.