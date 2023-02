Coup de fil entre les chefs de la diplomatie sud-coréenne et indienne

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères Park Jin s’est entretenu hier au téléphone avec son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar. Avec au menu des discussions les meilleurs moyens de relancer les liens entre leurs pays.Les deux hommes sont alors convenus de développer, de manière substantielle, les rapports Séoul-New Delhi, qui sont actuellement au rang de partenariat stratégique spécial. Pour cela, ils se sont engagés à multiplier les échanges culturels et ceux de visites entre les deux parties, d’autant que cette année marque le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques.Le chef de la diplomatie sud-coréenne en a profité pour féliciter l’Etat d’Asie du Sud pour la fête de sa République, le 26 janvier, ainsi que pour sa présidence du G20.Le ministre indien a en retour exhorté Séoul à apporter sa coopération pour que son pays assume avec succès cette présidence tournante.Par ailleurs, Park a appelé New Delhi à faire en sorte qu’une délégation de pèlerins bouddhistes sud-coréens effectue en sécurité son voyage en Inde et au Népal, prévu en février.