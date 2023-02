Le FMI revoit à la baisse sa prévision de croissance sud-coréenne pour 2023

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) a légèrement abaissé sa prévision de croissance sud-coréenne pour 2023, selon son nouveau rapport publié aujourd’hui. Il table désormais sur une croissance de 1,7 %, soit 0,3 point de moins que dans ses prévisions d’octobre dernier.Pourtant, l’institution basée à Washington s’est montrée optimiste pour la croissance mondiale en relevant sa prévision à 2,9 %. C'est 0,2 point de plus que ce qu'il avait estimé en octobre.Selon elle, si les taux d’intérêt continuent à augmenter pour lutter contre l’inflation et le conflit russo-ukrainien se poursuit, le ralentissement s'annonce moins important qu'attendu dans plusieurs économies développées, en particulier aux Etats-Unis (1,4 % de croissance en 2023 contre son estimation de 1 % en octobre). A cela s’ajoute la réouverture de la Chine après l'abandon de sa politique zéro-COVID.Pour 2024, le Fonds anticipe une croissance de 2,6 % pour le pays du Matin clair, contre 1 et 4,5 % pour les USA et l’empire du Milieu respectivement.