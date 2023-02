Election à la tête du PPP : l’ex-député Yoo Seong-min jette l’éponge

Photo : YONHAP News

Du nouveau dans la course pour la tête du Parti du pouvoir du peuple (PPP). A deux jours de l’inscription des candidats, un autre postulant pressenti pour le poste a jeté l’éponge. Il s’agit de Yoo Seong-min, rival malheureux de Yoon Suk-yeol à la primaire de la formation, aujourd'hui au pouvoir, pour l’élection présidentielle de mars 2022.L’ex-député du PPP a annoncé, sur les réseaux sociaux, son intention de ne pas se présenter. Il y précise « avoir conclu après longue réflexion que même s’il briguait la présidence du mouvement, cela n’aurait aucun sens ». Et d’ajouter qu’il continuera à lutter contre la « tyrannie », sous-entendue de l’administration de Yoon, pour défendre le système républicain, et ouvrira aussi une nouvelle voie uniquement à l’écoute du peuple et avec les citoyens souhaitant de l’innovation et du changement politiques. Un message interprété par certains comme une intention de lancer un nouveau parti.La bataille se jouera désormais entre les deux favoris dans les sondages : Kim Gi-hyeon et Ahn Cheol-soo, tous deux, candidats déclarés. La guerre des nerfs entre eux est donc lancée de plus belle.