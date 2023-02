Samsung Electronics enregistre une importante chute de son bénéfice au 4e trimestre 2022

Photo : YONHAP News

Ce sont des résultats définitifs. Au quatrième trimestre 2022, Samsung Electronics a accusé une importante chute de son bénéfice d’exploitation. Celui-ci s’établit à 4 300 milliards de wons, l’équivalent de 3,2 milliards d’euros, soit une baisse de plus de 68 % par rapport à la même période en 2021.Jamais depuis huit ans, les chiffres ont été inférieurs au seuil de 5 000 milliards de wons. Cela est dû en particulier à la mauvaise tenue de l’activité des puces électroniques, qui représente 60 à 70 % du bénéfice du conglomérat. Entre octobre et décembre derniers, le résultat opérationnel de cette division est tombé à 270 milliards, soit un recul de 97 % en glissement annuel.Dans le détail, le géant sud-coréen a vu les ventes de ses puces mémoires s’effondrer de 38 %. Ce manque à gagner a cependant pu être couvert notamment par la fonderie des semi-conducteurs, dont les chiffres d’affaires trimestriel et annuel ont tous deux établi un record historique.Quant aux bénéfices d’exploitation des activités mobiles et électroménagers, ils ont eux aussi dévissé.En dépit du mauvais résultat au dernier trimestre 2022, le chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année dernière a atteint 302 000 milliards de wons, ou 226 milliards d’euros. C’est la première fois qu’il a franchi le seuil des 300 000 milliards.S’agissant du bénéfice opérationnel annuel, il a reculé de 16 % en un an pour se situer à 43 000 milliards de wons, soit 32,2 milliards d’euros.Les perspectives pour le premier semestre 2023 sont également sombres, en particulier dans les puces mémoires et les appareils électroménagers, en raison notamment de la contraction des ventes sur le marché chinois.