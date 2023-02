COVID-19 : Pékin oblige les voyageurs venant de Corée du Sud, sauf les Chinois, à passer un test PCR dès aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait savoir mardi que Pékin l'avait averti le jour même de l’obligation pour tous les passagers arrivant de Corée du Sud sans escale de passer un test PCR à partir du 1er février. Et ceux testés positifs doivent se soumettre à une quarantaine chez eux ou dans des hôtels.Cependant, d’après des sources bien informées sur les vols reliant les deux pays, les autorités sanitaires chinoises n’ont mené aujourd’hui des tests qu’auprès des passagers étrangers, et non de leurs ressortissants.L’Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) a en effet informé hier soudainement le gouvernement sud-coréen de la mise en place de ce dispositif. Il s’agirait d'une mesure de représailles supplémentaires contre Séoul qui avait réintroduit début janvier l’obligation pour les voyageurs en provenance du continent chinois de présenter un test négatif afin d’entrer sur le territoire sud-coréen.Le ministère a fait savoir dans une annonce d’urgence qu’il était en train de vérifier les lieux de dépistage à l’arrivée dans l’empire du Milieu, les frais du test, les logements dédiés et la durée de la quarantaine, ainsi que la date d’expiration de la mesure en question.La Chine n’impose donc qu’aux voyageurs arrivant de Corée du Sud un test PCR, alors qu’elle avait supprimé le 8 janvier la restriction de passer un test de dépistage et de se mettre en quarantaine auprès des touristes venant de l’étranger.Pour rappel, Séoul avait prolongé la suspension de délivrance du visa de court séjour pour les Chinois jusqu’au 28 février, et le ministère chinois des Affaires étrangères avait alors exprimé hier ses regrets face à cette restriction.Le fait que les Chinois soient exemptés de cette mesure montre que celle-ci a donc été conçue non pas pour la prévention contre le COVID-19 mais seulement pour contre-attaquer la décision du pays du Matin clair.