Séoul et Washington coopèrent pour renforcer la dissuasion élargie

Photo : YONHAP News

L'ambassadeur de Corée du Sud aux Etats-Unis a déclaré que Séoul et Washington vont œuvrer cette année pour renforcer la dissuasion élargie américaine et pour améliorer la situation des droits de l'Homme en Corée du Nord.Lors de sa rencontre hier à Washington avec des correspondants sud-coréens, Cho Tae-yong a rappelé que le régime de Kim Jong-un continue d'accroître ses menaces nucléaire et balistique, avant de souligner que les deux alliés poursuivent leur coopération sans faille en matière de diplomatie, de défense et de renseignements afin de renforcer la dissuasion et la posture de défense face à ces bravades.Le haut diplomate sud-coréen a indiqué que la rencontre entre le ministre sud-coréen de la Défense Lee Jong-sup et son homologue américain Lloyd Austin tenue hier à Séoul et les exercices conjoints de dissuasion élargie prévus en février sont d'importantes opportunités pour consolider davantage la collaboration bilatérale. Avant d'ajouter que les deux pays agiront de concert pour bloquer le financement du programme de développement nucléaire nord-coréen et pour créer un levier de négociation sur le dossier atomique de Pyongyang.Dans le même temps, la Corée du Sud et les USA surveillent de près les mouvements du royaume ermite. Pour eux, ce dernier serait prêt sur le plan matériel à effectuer un essai nucléaire. En outre, étant donné que le pays communiste a déjà annoncé qu'il achèverait les préparatifs pour le lancement d'un satellite de reconnaissance militaire en avril prochain, il pourrait en profiter pour procéder à un nouveau tir de missile balistique intercontinental (ICBM).Par ailleurs, Cho a indiqué espérer que Julie Turner entamerait dans les meilleurs délais son travail en tant que nouvelle représentante spéciale des Etats-Unis pour les droits de l'Homme en Corée du Nord.Enfin, l’ambassadeur sud-coréen a affirmé que Séoul et Washington s'efforceront de développer leur lien en une alliance stratégique globale et d'accroître les échanges de haut niveau entre eux en 2023, l’année du 70e anniversaire du traité de défense mutuelle.