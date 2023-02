COVID-19 : le gouvernement surveille la possibilité de retransmission

Photo : YONHAP News

Les autorités sanitaires ont déclaré qu’elles surveilleraient minutieusement la possibilité de retransmission du coronavirus même après la fin du port du masque en intérieur, en soulignant que l’épidémie était toujours dangereuse.Lors de sa réunion tenue ce matin, le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) a indiqué que, même si le retrait du port du masque avait permis de retrouver la vie quotidienne d’avant COVID, le taux de létalité restait toujours élevé à 0,08 % pour la deuxième semaine de janvier et la part des cas de réinfection présumés sur l’ensemble de contaminations avait augmenté pour la troisième semaine d’affilée à 22,8 %.Kim Seong-ho, chargé des catastrophes et de la sécurité au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a exhorté aux 60 ans et plus de recevoir une dose de vaccination supplémentaire et à tous les citoyens de porter le masque dans les transports en commun.Côté bilan. Ces dernières 24 heures, 20 420 nouvelles contaminations ont été répertoriées, dont 28 importées. 359 patients sont hospitalisés en soins intensifs et 42 décès additionnels ont été enregistrés.