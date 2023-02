Le ministre des Affaires étrangères s’envole pour Washington

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères Park Jin a pris aujourd’hui la direction de Washington pour discuter du renforcement de l’alliance sud-coréano-américaine avec son homologue américain Antony Blinken. Il s’agit de la première visite d’un haut officiel de la Corée du Sud aux Etats-Unis cette année à l’occasion du 70e anniversaire de leur alliance bilatérale.Avant son départ, à l’aéroport international d’Incheon, Park a déclaré aux journalistes que le développement des relations entre les deux nations, des questions nationales et internationales feraient l’objet de discussions.Durant l’entretien prévu ce vendredi avec le secrétaire d’Etat américain, le chef de la diplomatie du pays du Matin clair devrait aborder des questions sécuritaires, dont le renforcement de la force de dissuasion de Washington face aux armes nucléaires nord-coréennes, ainsi que celles sur l’économie, la science et les technologies.Park prévoit également de rencontrer de hauts officiels de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) afin de discuter du développement de l’alliance dans le domaine spatial, et de demander un soutien et une coopération à des acteurs principaux du Congrès américain et des communautés d’experts.Il reste toutefois encore à savoir s’il y aura un avancement dans les discussions sur la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA).