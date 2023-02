Le gouvernement annonce de nouvelles mesures de soutien énergétique

Photo : YONHAP News

Alors que des voix s'élèvent pour réclamer plus de soutien du gouvernement face à l'explosion du coût de l'énergie, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie a annoncé aujourd'hui des mesures supplémentaires pour aider les ménages les plus vulnérables à régler leur facture de chauffage.Selon le nouveau dispositif, les foyers en difficulté financière pourront bénéficier d'une aide allant jusqu'à 592 000 wons, l’équivalent de 442 euros, sous forme d'une réduction sur leur facture de gaz. Ce montant représente le plafond actuellement fixé pour le soutien aux frais de chauffage.Parmi les bénéficiaires de l'allocation de subsistance de base, ceux qui n'ont pas droit au chèque énergie se verront accorder des soutiens supplémentaires allant de 304 000 à 520 000 wons en complément des remises de factures actuelles de 72 000 wons à 288 000 wons, pour bénéficier ainsi du montant maximal de l'aide énergétique.Il en va de même pour d'autres ménages aux revenus modestes non éligibles à l'allocation de subsistance de base. Ils pourront obtenir une aide supplémentaire de 448 000 wons qui s'ajoute à la ristourne actuelle de 144 000 wons sur leur facture de gaz.Ces coups de pouce s'appliquent sur la consommation de gaz pour la période de décembre 2022 à mars 2023. Les foyers recourant au système de chauffage local ne sont pas concernés par ces mesures.Quelques jours plus tôt, le ministère de l'Industrie avait présenté une première série de mesures de soutien énergétique consistant à doubler le montant du chèque énergie, ainsi que celui de la remise sur les frais du gaz. Cependant, ces assistances avaient été jugées insuffisantes par les citoyens.Cela étant, les habitants du pays du Matin clair craignent déjà l'arrivée de leurs prochaines factures énergétiques. En effet, le nouveau tarif de l’électricité, revalorisé de 9,5 %, soit 13,1 wons le kWh, a été appliqué dès le 1er janvier.