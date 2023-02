SK hynix : perte d’exploitation de 1 701 milliards de wons au 4e trimestre 2022

Photo : YONHAP News

Le fabriquant sud-coréen de semi-conducteurs, SK hynix, a enregistré une perte d’exploitation de 1 701 milliards de wons, soit 1,2 milliard d’euros, au quatrième trimestre de l’an dernier. Il a affiché ainsi un déficit par rapport à la même période de l’année précédente et aussi au dernier trimestre.Pendant ces trois mois, son chiffre d’affaires s’est élevé à 7 698 milliards de wons, l’équivalent de 5,7 milliards d’euros, et la perte nette à 3 523 milliards de wons ou 2,6 milliards d’euros.C’est la première fois depuis dix ans que le géant sud-coréen a présenté un déficit d’exploitation par rapport au trimestre précédent. La proportion de la perte d'exploitation sur le chiffre d'affaires était de 22 %.En 2022, le bénéfice d'exploitation a chuté de 43,5 % sur un an pour atteindre 7 006 milliards de wons ou 5,2 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires a certes augmenté de 3,8 %, mais le profit net a dégringolé de 74,6 %.Selon l’entreprise, le secteur des puces électroniques a commencé à s’essouffler à partir du deuxième semestre 2022. Face à l’incertitude croissante des circonstances, elle a alors réduit les investissements et les coûts et s’efforce de minimiser l’impact du déclin, en se focalisant sur les marchés à haut potentiel.