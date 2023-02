VOA : Pyongyang en pleine préparation pour un défilé militaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord semble être en pleine préparation d’une parade militaire. La Voix de l'Amérique (VOA) a rapporté aujourd’hui qu’une trentaine d’objets ressemblant à des véhicules et à des avions ont été observés sur une route liée à la piste d’atterrissage de l’aéroport international de Sunan à Pyongyang. Cette analyse repose sur des photos satellites prises le 30 janvier par Planet Labs.La radio américaine basée à Washington a déjà rapporté début janvier que plus de 10 000 soldats avaient été mobilisés sur le terrain d'entraînement au nord de l'aéroport de Mirim dans la capitale nord-coréenne. Du fait que les participants ont incarné les chiffres 2, 8 et 75, elle a estimé que ce rassemblement vise à préparer un défilé militaire célébrant le 75e anniversaire de la fondation de l’armée populaire.Par ailleurs, la VOA a également dévoilé des images satellites de Planet Labs montrant une structure en béton estimée être une installation d'accostage de navires, installée près de la base de lancement de satellites de Sohae, à Dongchang-ri, dans la province du Pyongan du Nord.Cet édifice a été mis en place ces trois derniers mois en direction d’une plage. Sa longueur mesure environ 70 m. Le service de diffusion internationale du gouvernement américain a indiqué qu’une route le relie au site de test du moteur, et qu’il serait probablement utilisé pour transporter des propulseurs de fusée ou d’autres engins.