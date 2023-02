Le tir d’essai d’un missile balistique à haute puissance se déroulera bientôt

Photo : YONHAP News

L’armée sud-coréenne devrait bientôt effectuer un tir d’essai d’un missile à haute puissance de type Hyunmoo. Cet engin estimé être « Hyunmoo 5 » est évalué comme la clef du KMPR, la stratégie de représailles massives visant particulièrement le leadership nord-coréen, qui compose le système de réponse militaire dit des « trois axes ».Les autorités militaires n’ont pas encore rendu publics le nom et les détails du missile. Ce qu’on peut tout de même savoir c’est qu’il est doté de l’ogive la plus lourde au monde de 8 à 9 tonnes et qu’une fois après avoir atteint son pic, il tombe dix fois plus rapidement que la vitesse du son. Avec cette ogive, l’engin a une capacité destructive élevée et il est capable de frapper une cible située dans un profond souterrain.Lors de la Journée des Forces armées du 1er octobre de l’an dernier, la scène de son lancement a été dévoilée au public. Le missile avait été tiré au moyen de la technique de « lancement froid », c’est-à-dire que le moteur est allumé une fois que le missile est en l’air afin de supporter la lourde charge.Plus tôt dans la journée, l'Agence pour le développement de la défense (ADD) avait demandé d’émettre un avertissement de navigation les 3 et 4 février prochains dans la zone maritime à 300 km vers le sud-ouest de la mer Jaune à partir de la zone de test. Du coup, l’expérimentation semblait être programmée pour dans deux jours au Centre de test d’Anheung, mais le ministère de la Défense a fait savoir qu’elle n’aura pas lieu le 3 février.