Box-office : « The First Slam Dunk » franchit la barre des 2 millions d'entrées

Le film d’animation japonais « The First Slam Dunk » a attiré plus de 2 millions de spectateurs en Corée du Sud. Selon la société de distribution Next Entertainment World (NEW), le nombre cumulé d’entrées a atteint ce matin 2,01 millions.Cette œuvre est donc devenue le cinquième long-métrage d’animation « made in Japan » à établir cette prouesse. Les quatre autres sont « Your name », « Le Château ambulant », « Demon Slayer » et « Le Voyage de Chihiro ».« The First Slam Dunk » est l’adaptation de la bande dessinée « Slam Dunk » publiée dans le magazine japonais « Weekly Shonen Jump » entre 1990 et 1996. Sa popularité était telle qu’il a suscité un énorme attrait pour le basketball à l’époque, tant au Japon qu’en Corée du Sud.Pour sa version animée, l’auteur original Takehiko Inoue s’est occupé du rôle de scénariste et de réalisateur. Depuis sa sortie le 4 janvier dernier, le film continue à faire un tabac. Il séduit notamment les hommes qui ont lu ce manga durant leur adolescence et qui éprouvent de la nostalgie pour les années 1990. Selon le multiplexe CGV, plus de 70 % des spectateurs ont entre 30 et 49 ans.