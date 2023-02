Météo : dernier jour d’accalmie avant le retour du froid

Photo : YONHAP News

Les habitants du pays du Matin clair ont pu profiter pour 24 heures de plus de températures plus élevées que la moyenne de saison. Ce mercredi, le mercure a donc encore affiché des valeurs agréables, surtout dans le centre et le sud. De 4 à 5°C dans le nord, avec 8°C à Gangneung, de 6 à 8°C dans les régions centrales et de 10 à 16°C au sud. La maximale, digne d’une journée printanière, a été recensée sur l’île méridionale de Jeju.Par ailleurs, nuageux, voire même brumeux, sur tout le territoire, le ciel a fini par retrouver des couleurs. Le soleil a fait son apparition et a accompagné le réchauffement du thermomètre.Cette accalmie prendra fin demain. Une baisse de cinq degrés va être observée dans la matinée faisant chuter le mercure à moins de -5°C. Dans l’après-midi, les températures seront également plus fraîches.