Premiers exercices aériens sud-coréano-américains de l’année au-dessus de la mer Jaune

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont repris leurs exercices aériens conjoints. Ils les ont effectués hier au-dessus de la mer Jaune séparant la péninsule et le continent chinois. Il s’agit de leurs premiers entraînements de ce type de l’année.Deux bombardiers lourds supersoniques B-1B, des avions de chasse furtifs F-22 et F-35B de l’armée de l’air américaine et des chasseurs furtifs F-35A de l’armée sud-coréenne les ont rejoints.Le ministère sud-coréen de la Défense a expliqué que cette opération montrait la volonté de Washington de fournir à son allié sud-coréen une dissuasion élargie, forte et fiable, contre les menaces nucléaire et balistique de Pyongyang. Et de souligner qu’elle a en même temps concrétisé l’engagement pris par Yoon Suk-yeol et Joe Biden lors de leur sommet, l’an dernier. Ces derniers ont alors promis de déployer les actifs stratégiques américains « de manière opportune et coordonnée ».La nouvelle démonstration de force est intervenue au lendemain d’un tête-à-tête à Séoul entre le chef du Pentagone Lloyd Austin et son homologue sud-coréen Lee Jong-sup. A l’issue de leur entretien mardi, le premier a annoncé que son pays dépêcherait désormais davantage de ces actifs dans la péninsule.A noter aussi que cette manœuvre a été organisée alors que beaucoup de sud-Coréens s’interrogent sur la crédibilité du parapluie nucléaire des Etats-Unis sous lequel est installée leur nation. De fait, selon un récent sondage, ils sont plus de 70 % à avoir insisté sur la nécessité pour le pays de se doter de sa propre arme atomique.Le ministère a par ailleurs commenté l’information publiée précédemment par le quotidien américain Washington Post, selon laquelle Séoul a laissé ouverte la possibilité de fournir des armes à l’Ukraine. Un de ses responsables a affirmé que le gouvernement sud-coréen maintenait sa position, c’est-à-dire qu’il continuera à accorder une aide humanitaire au pays envahi par la Russie pour rejoindre les efforts de la communauté internationale afin d'y instaurer de nouveau la paix et la stabilité.