L’indice des prix à la consommation progressent de 5,2 % en janvier

Photo : YONHAP News

L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 5,2 % en janvier dernier, soit 0,2 point de plus que le mois précédent et une hausse renforcée en trois mois.D'après les chiffres rendus publics aujourd'hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’IPC a bondi de 5,4 % en mai 2022, et depuis son évolution mensuelle, il reste au-dessus des 5 % pour le neuvième mois d'affilée.Cette inflation accentuée peut s'expliquer par la hausse des factures des énergies dont le gaz et l'électricité ainsi que celle des prix de produits industriels et agroalimentaires.En effet, l'ensemble des coûts d'électricité, de gaz et d'eau ont progressé de 28,3 %, pour atteindre le plus haut niveau jamais enregistré depuis 2010. Surtout le gaz de ville et le chauffage qui ont augmenté de 36,2 et de 34 % respectivement.Côté biens de consommation, les prix des produits industriels ont évolué de 6 % alors que ceux des articles agroalimentaires ont augmenté de 10,3 %.Quant aux énergies, le diesel coûte 37,7 % de plus tandis que l'essence, 4,3 % de moins.Les tarifs des produits halieutiques ont bondi de 7,8 % mais ceux de ressources agricoles ont chuté de 0,2 %, une baisse pour le deuxième mois de suite.Les services ont vu leur prix monter de 3,8 %, une hausse générée notamment par la restauration (7,7 %).L'IPC des produits de première nécessité a progressé de 6,1 %, représentant une hausse ralentie sur un an. Et l'inflation de base, excluant la nourriture et l'énergie, s'est établie à 5 %, soit 0,2 point de plus qu’en décembre 2022.