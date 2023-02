Choo Kyung-ho : la Fed ralentit sa hausse des taux et les marchés internationaux se stabilisent

Photo : YONHAP News

Les marchés financiers internationaux montrent plutôt des signes de stabilité après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a opté cette fois pour un ralentissement de la hausse de ses taux directeurs.C’est une première estimation avancée par les autorités concernées sud-coréennes lors de la nouvelle conférence macroéconomique et financière, tenue ce matin. Le vice-Premier ministre à l’Economie, le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) et le patron du régulateur financier et plusieurs autres hauts responsables y étaient présents.Quelques heures plus tôt, la Fed a augmenté d’un quart de point son taux de référence pour le porter désormais dans une fourchette de 4,50 à 4,75 %. Son patron Jerome Powell a alors maintenu sa précédente position en anticipant « quelques hausses des taux supplémentaires pour arriver au niveau que nous pensons être suffisamment restrictif », tout en indiquant que l’inflation a commencé à reculer aux Etats-Unis.Ces propos conduisent le vice-Premier ministre sud-coréen à considérer que le nouveau relèvement marque toutefois un retour à un niveau d’augmentation plus habituel, après des bonds particulièrement forts.Sur la situation du marché financier intérieur, Choo Kyung-ho a assuré que la volatilité semblait s’affaiblir, et ce dans le sillage des efforts en ce sens du gouvernement et en raison des attentes selon lesquelles les principales économies développées pourront desserrer un peu la vis monétaire.Choo, qui est aussi le ministre de l’Economie et des Finances, a pourtant appelé à la vigilance, indiquant que l’incertitude plane toujours sur l’économie nationale, les exportations continuant à ralentir et l’inflation à grimper.