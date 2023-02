Park Jin reçu par le patron de l’Onu à New York

Photo : YONHAP News

Arrivé hier à New York, la première étape de son voyage américain, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a été reçu le même jour par le secrétaire général des Nations unies.A l’issue de ce tête-à-tête, Park Jin a eu un bref échange avec des journalistes sud-coréens. Il a alors affirmé que lors de l’entretien, Antonio Guterres avait fait part de son soutien total aux efforts du gouvernement de Séoul pour instaurer une paix durable dans la péninsule.Selon le chef de la diplomatie sud-coréenne, le patron de l’Onu a en même temps indiqué qu’un éventuel nouveau test nucléaire de la Corée du Nord porterait une atteinte décisive à la paix dans la région comme dans le monde, et qu’il avait transmis au régime de Kim Jong-un sa préoccupation profonde à cet égard.Toujours lors de cette rencontre, Park a promis que le pays du Matin clair augmenterait sa contribution aux opérations de maintien de la paix de l’organisation internationale. Il a également évoqué le fait que son président Yoon Suk-yeol a fait part de son intérêt particulier à la coopération numérique dans son allocution à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, en septembre dernier. Sans oublier de faire état de la première stratégie indopacifique de son administration.Plus tôt dans la journée, le ministre a invité à déjeuner les ambassadeurs de plusieurs Etats membres du Conseil de sécurité. L’occasion pour lui d’échanger avec eux sur la question de la péninsule et de leur présenter l’initiative du gouvernement de Séoul visant à faire de la Corée du Sud un des pays pivots du monde. Il en a également profité pour exhorter l’organe sécuritaire de l’Onu à prendre des mesures fortes contre les violations répétées de ses résolutions par Pyongyang.