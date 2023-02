Linda Thomas-Greenfield dénonce la protection de la Corée du Nord par la Chine et la Russie

Photo : YONHAP News

La Chine et la Russie ne cessent de protéger la Corée du Nord des sanctions du Conseil de sécurité de l'Onu. Les deux pays membres de l'institution onusienne abusent de leur droit de veto à cet effet.C'est ce qu'a déclaré mercredi Linda Thomas-Greenfield, lors d’un point de presse du département d'Etat américain.L'ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations unies a également souligné que les autres treize nations du conseil souhaitaient à l'unisson condamner les provocations nord-coréennes et continueraient de le faire face aux essais de tirs balistiques multipliés du régime de Kim Jong-un.Interrogée sur l'éventuelle participation du pays du Matin clair au conseil en cas de réforme institutionnelle, la diplomate américaine s'est contentée de dire que les USA soutenaient cette réforme, qui devra, selon eux, intégrer entre autres les nations africaines ou sud-américaines.De son côté, le Service de recherche du Congrès (CRS) a rendu public son rapport sur la prolifération nucléaire et des missiles balistiques par la Chine. Ce document indique que, même si le gouvernement chinois n'intervient plus directement dans les exportations des produits relatifs aux armes atomiques et engins, les entreprises et individus de l'empire du Milieu poursuivent leurs expéditions vers la Corée du Nord et l'Iran.Le rapport a fait savoir que les firmes chinoises participaient aux blanchiments d'argent ou à la prolifération de l'arsenal, les documents publiés par le Trésor américain en 2018 ou par le département d'Etat en 2019 à l'appui.L’institution américaine a ainsi pointé du doigt ces entreprises, qui livraient des produits interdits à échanger par le Régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR), en Iran, en Syrie, au Pakistan et en Corée du Nord.