Parlement : coup d’envoi aujourd’hui d’une nouvelle session extraordinaire

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que l’Assemblée nationale ouvre sa session extraordinaire pour février.Conformément à l’accord auquel sont parvenus les deux camps rivaux, les questions d’actualité au gouvernement se dérouleront du 6 au 8 février. Les députés interrogeront les ministres, le premier jour, sur leur action liée à la politique, la diplomatie, la réunification et la sécurité. Leurs questions porteront sur l’économie, le 7 février, et sur l’éducation, les affaires sociales et culturelles, le dernier jour.Et les chefs de file des deux principales formations de l’Hémicycle prononceront un discours, les 13 et 14.La session s’annonce déjà très agitée, une violente passe d’armes semblant inévitable autour des enquêtes du Parquet sur le patron du Minjoo, Lee Jae-myung. Cette principale force de l’opposition continue de dénoncer une manœuvre visant à éliminer un ennemi politique du pouvoir en exercice. En réponse, elle cherche à faire nommer un procureur indépendant chargé de faire la lumière sur les soupçons de manipulation boursière impliquant l’épouse du président de la République, et à destituer le ministre de l’Intérieur, qui selon ses élus, doit endosser la responsabilité du drame d’Itaewon.Pour sa part, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, accuse le Minjoo de tenter ainsi de détourner le regard rivé sur son chef, visé donc par de multiples investigations.