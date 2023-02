Pyongyang se déclare prêt à réagir fortement à toute tentative militaire de Washington

Photo : YONHAP News

Pyongyang a vivement réagi à la récente annonce du chef du Pentagone. Lors d’un entretien avec son homologue sud-coréen, mardi à Séoul, Lloyd Austin a précisé que les Etats-Unis allaient dorénavant déployer davantage d’actifs stratégiques sur la péninsule.Dans un communiqué publié aujourd’hui par l’agence officielle KCNA, le porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a promis une réponse forte et proportionnée à toute tentative militaire de Washington. Il a martelé que son pays « réagira résolument aux armes nucléaires par des armes nucléaires et à un affrontement frontal par un affrontement sans merci ».Selon la voix de la diplomatie nord-coréenne, le régime de Kim Jong-un dispose d’une stratégie claire lui permettant de faire face à tous les scénarios, à court comme à long terme, envisagés par les USA et leurs « suiveurs », et d’une capacité nucléaire écrasante à maîtriser tous les défis potentiels, actuels et futurs.Sur la possibilité de renouer le dialogue ou le contact avec les Etats-Unis, le porte-parole a répété que le royaume ermite ne s’y intéressait pas, aussi longtemps que l’administration américaine maintiendra sa politique hostile à son égard.Le Nord a publié le communiqué moins de 24 heures après les premiers exercices aériens de l’année entre la Corée du Sud et son allié américain.En réponse, la Maison blanche a réaffirmé que les USA n’avaient pas d’intention hostile envers l’Etat communiste et qu’ils continuaient à préconiser une diplomatie sérieuse et durable pour aborder les dossiers de préoccupations bilatérale et régionale.A Séoul, le ministère de la Réunification a, quant à lui, une fois de plus invité Pyongyang à opter pour le dialogue et la coopération plutôt que la menace et les provocations, et ce afin de construire une péninsule privée d’armes atomiques, paisible et prospère.