Reprise du camionnage entre la Chine et la Corée du Nord après 3 ans d’arrêt

Photo : KBS News

Le transport de marchandises par camion de la Chine vers la Corée du Nord est relancé. Une première en trois ans.En effet, Pyongyang a levé partiellement la fermeture de ses frontières à mesure que le déferlement pandémique s'affaiblit dans l'empire du Milieu depuis les congés du Nouvel an lunaire.Quatre camions sont partis hier de la zone commerciale de Hunchun dans la province de Jilin sur le continent chinois, pour arriver à Rajin-Sonbong, une zone économique spéciale nord-coréenne.Il s'agit d'un itinéraire ouvert pour la première fois depuis la fermeture des frontières que le royaume ermite avait décidée il y a trois ans suite à l'apparition du COVID-19. A vrai dire, ce n'est pas la véritable première fois. Cinq poids lourds avaient déjà traversé la frontière sino-nord-coréenne le 31 janvier dernier.Ces camionnages sont en général destinés au gouvernement et aux firmes chinoises implantées dans le pays voisin, dont des entreprises de perruques par exemple.Il a également été observé que trois camions de l’empire du Milieu circulent entre le xian autonome coréen de Changbai, toujours dans la province de Jilin, et Hyesan, une ville nord-coréenne limitrophe à la frontière entre les deux pays.Le transport routier a donc repris après celui par train. Pour rappel, l’itinéraire ferroviaire entre Dandong, une ville-préfecture dans le nord-est de la Chine et Sinuiju, une ville nord-coréenne a été autorisé.Suite à l'amélioration de la situation pandémique en Chine, Pyongyang aurait commencé à ouvrir ses frontières pour les marchandises. Quant à l'échange de personnes, il faudra attendre encore un peu plus longtemps.