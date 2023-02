Election à la tête du PPP : début de l’inscription des candidats

Photo : YONHAP News

La course est officiellement lancée pour la direction du Parti du pouvoir du peuple (PPP), avec l’inscription de tous ceux qui souhaitent briguer le poste, aujourd’hui et demain.Dès le premier jour, les deux grands favoris dans les sondages, Kim Gi-hyeon et Ahn Cheol-soo, se sont inscrits. Ils se sont déclarés confiants de leur victoire lors de l’élection, prévue le 8 mars, et continuent aussi à se livrer à une intense guerre des nerfs. Les deux prétendent que le président de la République souhaite les voir prendre les rênes du parti.Plusieurs autres postulants potentiels envisagent eux aussi de s’inscrire. Parmi eux Cheon Ha-ram, connu comme étant proche de l’ancien patron du PPP Lee Jun-seok, suspendu de son poste l’été dernier.L’inscription des candidats aux cinq fauteuils de membres du conseil suprême du mouvement a elle aussi débuté aujourd’hui. Elle sera close demain.