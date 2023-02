Météo : un jeudi venteux et froid

Photo : YONHAP News

Les températures ont significativement baissé ce jeudi en raison de l’air froid provenant du nord du territoire. Ce matin, le mercure est ainsi tombé sous les -5°C sur la moitié nord et est devenu négatif au sud.Le vent n’a pas arrangé les choses et la température ressentie a encore été plus faible. Dans les régions où les rafales ont été plus puissantes, la côte est notamment, Météo-Corée a émis des avertissements « sécheresse ».Dans l’après-midi, le thermomètre n’a pas grimpé très haut. Séoul a atteint 2°C, Daejeon 4°C, Gangneung et Daegu 6°C, tandis que Busan et l’île méridionale de Jeju ont été un peu mieux lotis avec respectivement 9 et 10°C.De son côté, le ciel a été nuageux mais lumineux. Il devrait être totalement dégagé demain dans l’après-midi.