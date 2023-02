Hausse des réserves de change pour le troisième mois consécutif

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a vu ses réserves de devises étrangères s’établir à 429,9 milliards de dollars fin janvier, soit 6,8 milliards de plus que le mois précédent. Ainsi, le montant a enregistré une hausse pour le troisième mois consécutif depuis novembre dernier. C’est ce que montrent les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).Notamment, les dépôts ont bondi de 4,8 milliards de dollars sur un mois pour atteindre 34,1 milliards, fin janvier, tandis que les actifs financiers ont progressé de 1,7 milliard de dollars sur la même période pour se situer à 371,4 milliards.Par ailleurs, deux autres principaux éléments ont affiché une légère augmentation. Les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (FMI) se sont établis à 15 milliards de dollars, et la position des réserves au FMI à 4,5 milliards.Fin décembre, la Corée du Sud était au 9e rang dans le classement mondial en termes de réserves de change, alors que la Chine et le Japon ont occupé respectivement la première et la deuxième place.