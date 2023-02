Chainalysis : Pyongyang serait à l’origine du vol de 1,65 milliard de dollars en cryptomonnaies en 2022

Photo : KBS News

La Corée du Nord continue à dérober des cryptomonnaies en menant des cyberattaques. L’an dernier, elle en aurait volé près de 1,65 milliard de dollars, ce qui représente plus de 43 % de la somme totale obtenue par les pirates du monde entier. C’est ce qu’on a appris d’un nouveau rapport publié mercredi par Chainalysis.Selon cette société d’étude des transactions des cryptoactifs, basée à New York, les hackers à la solde de Pyongyang, dont le groupe Lazarus, sont les principaux acteurs malveillants. Et le montant qu’ils dérobent pour le compte du pays communiste ne cesse d’augmenter : 1,5 million de dollars en 2016, 270 millions en 2019 et 428 millions en 2021. Leurs vols numériques totalisent 3,2 milliards de dollars entre 2016 et 2022.L’année dernière, le Bureau d'investigation fédéral américain (FBI) a accusé, en mars et en juin, un groupe de pirates informatiques, lié au régime de Kim Jong-un, d’avoir capturé respectivement 600 millions et 100 millions de dollars.A en croire les Nations unies et plusieurs autres organisations, cet argent servirait à financer les programmes nucléaire et balistique du royaume ermite. Le Nord a procédé, rien que l’an dernier, à un total de 41 tirs d’essais balistiques et semble préparer un nouveau test atomique.