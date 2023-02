Décès de Yun Jung-hee : dix œuvres de l’actrice sur la chaîne YouTube de la Korean Film Archive

Photo : YONHAP News

Afin de rendre hommage à l’actrice Yun Jung-hee, qui s’est éteinte le mois dernier à Paris, la Korean Film Archive a préparé une rétrospective sur YouTube. Au total dix films seront mis en ligne sur la chaîne intitulée « Korean Classic Film ».Y figurent notamment trois œuvres signées Kim Su-yong : « A Mist », « A Splendid Outing » et « Night Journey ». Il s’agit d’une excellente nouvelle non seulement pour les fans de cette star du grand-écran des années 60 et 70 mais aussi pour tous les amateurs du 7e art sud-coréen qui souhaitent la découvrir ou redécouvrir davantage.La défunte a un grand lien avec la France, puisqu’elle s’y est installée dans les années 70 pour faire des études de cinéma. Sur place, elle a épousé le pianiste de renommée mondiale Paik Gun-woo. Le couple a une fille, devenue violoniste. Notons qu’en 2011, elle a eu l’honneur de recevoir le titre d'officier de l'ordre des Arts et des Lettres de la part du gouvernement français.Yun a été enterrée lundi au cimetière de Vincennes, en banlieue parisienne, après une messe de funérailles dans une église catholique.