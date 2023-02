COVID-19 : fin de l’envoi « Alerte Catastrophe » par SMS sur le bilan quotidien

Photo : YONHAP News

Depuis le début de la pandémie, les habitants du pays du Matin clair recevaient une « Alerte Catastrophe » visant à les informer du nombre quotidien de nouveaux cas de contamination au COVID-19. Ce rituel est devenu désagréable pour certains au fur et à mesure que la situation épidémique s’est stabilisée ces derniers temps.Ainsi, le gouvernement a recommandé aux collectivités locales de ne plus envoyer le bilan quotidien par SMS et de réserver l’« Alerte Catastrophe » aux informations réellement urgentes et nécessaires. C’est ce qu’a fait savoir le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité aujourd’hui. Selon lui, le document officiel en la matière a été transmis aux préfectures et aux mairies le 18 janvier.En conséquence, la plupart d’entre elles ont cessé depuis la fin du mois dernier d’envoyer à leurs administrés un texto contetant simplement l’évolution des nouveaux patients infectés par le coronavirus.D’après les statistiques du ministère, durant les trois dernières années, 145 000 SMS « Alerte Catastrophe » au sujet de l’épidémie ont été émis.Côté bilan. Le nombre de nouvelles contaminations poursuit sa tendance baissière. Ces dernières 24 heures, 14 961 cas ont été recensés, soit une baisse de 1 901 en un jour, pour tomber à la moitié du nombre enregistré il y a une semaine (31 711 cas). D’ailleurs, il s’agit du niveau le plus bas pour un vendredi depuis le 1er juillet 2022. Par ailleurs, 30 décès supplémentaires ont été enregistrés, soit un recul de six morts en un jour.La situation semble heureusement toujours stable, ce même après la décision de la fin du port du masque obligatoire en intérieur qui a suivi les congés du Nouvel an lunaire.