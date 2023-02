Park Jin poursuit son voyage aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

En voyage aux Etats-Unis, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères est maintenant à Washington après avoir fini son programme à New York. Park Jin y a rencontré hier plusieurs députés et sénateurs « coréanophiles », républicains et démocrates. Parmi eux Michael McCaul, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants.L’occasion pour le chef de la diplomatie sud-coréenne de saluer le rôle joué par le Congrès américain dans le renforcement des relations Séoul-Washington et de solliciter aussi les élus qui l’ont reçu pour continuer à soutenir l’alliance bilatérale, qui fête cette année son 70e anniversaire. Sans oublier de les appeler à faire en sorte que les entreprises de son pays ne soient pas pénalisées par la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) et que le quota de visas soit augmenté pour les sud-Coréens dans la profession spécialisée.Ses hôtes américains ont réaffirmé unanimement leur soutien solide à l’alliance, avant de promettre de relever d’un cran le niveau des relations bilatérales. Ils ont également évoqué la nécessité de travailler en plus étroite coopération pour la sécurité économique.Plus tôt dans la journée, le ministre a été reçu par deux anciens ambassadeurs américains à Séoul, Kathleen Stephens et Mark Rippert. Sa conversation avec eux a également porté sur les liens entre les deux pays.Hier, Park s’est aussi rendu au siège de la NASA. Il s’y est entretenu avec son patron Bill Nelson et a alors annoncé que le pays du Matin clair participerait activement au programme Artemis ainsi qu’au projet d’exploration de Mars de l’agence spatiale américaine.