Le vice-Premier ministre annonce une réunion bimensuelle sur les exportations et les investissements

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie a présidé aujourd’hui une réunion d’urgence interministérielle sur l’économie. A ce rendez-vous, Choo Kyung-ho a annoncé la décision de créer une nouvelle réunion de rang ministériel. Elle se tiendra toutes les deux semaines afin de faire le point sur la situation des exportations et des investissements par secteurs industriels.D’après lui, la Corée du Sud, notamment son économie réelle, a commencé à subir les impacts des politiques monétaires restrictives menées au niveau mondial et aussi du marché international des semi-conducteurs en berne. Il estime que cette situation risque de durer pendant le premier semestre de cette année.Celui qui est également le ministre de l'Economie et des Finances a souligné que le gouvernement mobiliserait tous les moyens pour y faire face. A cette fin, il a prévu de responsabiliser davantage les administrations concernées de manière à désigner un « référent » parmi les hauts fonctionnaires auprès de chacun des ministères liés aux affaires économiques. Et, il a promis de faire en sorte que tous les agents publics se présentent comme « représentants commerciaux » pour veiller minutieusement sur les exportations et les investissements selon les secteurs industriels et les catégories de produits.Le vice-Premier ministre a précisé que l’indice des prix à la consommation a certes augmenté de 5,2 %, soit un léger progrès que le mois précédent, notamment suite à la hausse des tarifs de l’électricité, mais qu’il est resté à un niveau attendu. Selon lui, le taux d’inflation devrait se maintenir aux alentours de 5 % au premier semestre avant de subir moins de pression haussière au second.Dans la foulée, Choo a promis de renforcer la coopération avec les collectivités locales afin de stabiliser les tarifs des services publics.