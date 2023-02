Election à la tête du PPP : l’inscription des candidats clôture aujourd’hui

Photo : YONHAP News

A un peu plus d’un mois du premier tour de l’élection du nouveau patron du Parti du pouvoir du peuple (PPP), l’inscription officielle des candidats a débuté hier pour deux jours.Hier, sept figures de cette formation présidentielle se sont inscrites. Leur liste comprend entre autres quatre députés dont les deux grands favoris Kim Gi-hyeon et Ahn Cheol-soo, un avocat, en l’occurrence Kang Shin-up, ex-président d’un club des fans de Kim Keon-hee, l’épouse de Yoon Suk-yeol, ainsi que l’ancien président du parti Hwang Kyo-ahn.Kim Gi-hyeon a alors déclaré croire que sa candidature constitue un premier pas vers le succès de l’administration de Yoon et la victoire du PPP aux législatives de 2024. Il a d’emblée appelé aux adhérents de la formation à voter pour lui. Il a par ailleurs démenti la rumeur, selon laquelle s’il était élu, il pourrait nommer le député Chang Je-won, un proche parmi les proches du chef de l’Etat, à un poste de responsable des investitures des candidats pour les législatives.Quant à Ahn, qui est au coude-à-coude avec Kim dans les sondages, il a lui aussi souligné l’importance de remporter les élections de l’année prochaine. Cet ancien patron du Parti du peuple, qui a fusionné avec le PPP peu après la présidentielle de mars 2022, a évoqué le fait qu’il s’est alors retiré de la course à la tête de l’Etat pour soutenir Yoon, ce qui a permis de réaliser l’alternance politique.Pour l’élection des cinq membres du conseil suprême du parti, qui sera organisée, le 8 mars, en même temps que celle de leur nouveau capitaine, 16 prétendants se sont inscrits hier.Il faut dire aussi que certains postulants pour la présidence comme pour le conseil suprême seront éliminés après un sondage qui sera réalisé mercredi et jeudi prochains auprès de 6 000 militants du parti. La liste des candidats officiellement sur la ligne de départ sera dévoilée vendredi prochain.