Pyongyang adopte la loi relative à la protection des secrets d’Etat et prépare un grand défilé militaire

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, l’Assemblée populaire suprême (APS) a tenu, hier, la 24e réunion plénière de sa commission permanente. Et l’organisme faisant office de Parlement a adopté plusieurs projets de textes tels qu’une loi relative à la protection des secrets d’Etat et une autre à la gestion des voies ferrées.Pour Séoul, Pyongyang tâcherait de donner un appui juridique solide aux décisions prises par la commission permanente de l’APS, ainsi de réformer et renforcer son système global de gestion de la société nord-coréenne. C’est une analyse donnée par la porte-parole adjointe du ministère de la Réunification, interrogée aujourd’hui à ce sujet lors d’un point de presse régulier.Par ailleurs, Lee Hyo-jung a fait savoir que le Sud suivrait de près tous les signes laissant croire que le Nord organiserait un grand défilé militaire le 8 février prochain afin de célébrer le 75e anniversaire de la fondation de son Armée populaire. Avant d’ajouter que Séoul, en étroite coopération avec Washington, continue à surveiller tous les mouvements dans les principales structures et les zones-clés au nord du 38e parallèle.D’après l’armée sud-coréenne, le régime de Kim Jong-un aurait de fortes chances de tenir la parade militaire en pleine nuit pour maximiser l’effet visuel à l’aide des éclairages. Cette idée a été confortée aujourd’hui par des entreprises privées spécialisées dans la prise de photos satellite.Les derniers clichés permettent de distinguer les va-et-vient de véhicules, d’avions et de soldats qui semblent avoir été mobilisés sur un terrain d’entraînement pour le défilé à l’aéroport Mirim et sur les pistes de l’aéroport de Sunan, tous les deux situés dans la capitale nord-coréenne. Ils montrent bien les gens dessinant les formes signifiant la date du 8 février et le 75e anniversaire de l’armée.