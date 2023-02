Entretien à Washington entre Park Jin et Jake Sullivan

Photo : YONHAP News

En visite à Washington, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a été reçu hier par le conseiller de la Maison blanche à la sécurité nationale. Le dossier nord-coréen a dominé leur conversation.Park Jin et Jake Sullivan ont alors réaffirmé que les deux alliés mettaient toujours la dénucléarisation complète de l’Etat communiste au cœur de leurs préoccupations, avant de promettre de travailler en plus étroite coopération pour atteindre cet objectif.Les deux hommes se sont aussi engagés à donner une réponse ferme à toute provocation de Pyongyang et à poursuivre les efforts visant à bloquer les cyberactivités malveillantes destinées à financer ses programmes atomique et balistique.Le chef de la diplomatie sud-coréenne et le conseiller présidentiel américain se sont également mis d’accord pour conduire la communauté internationale à appliquer pleinement les sanctions onusiennes contre le régime de Kim Jong-un et pour redoubler d’efforts afin de faire connaître la situation des violations des droits de l’Homme au nord du 38e parallèle. Ils ont en outre décidé d’inciter la Chine à jouer un rôle constructif dans le processus de désarmement nucléaire de son allié nord-coréen.Sullivan a par ailleurs salué l’élaboration de la stratégie indopacifique de Séoul, annoncée à la fin 2022. Et Park a proposé de travailler plus étroitement pour la réussite du prochain déplacement de Yoon Suk-yeol aux Etats-Unis. Il a ensuite rendu hommage aux efforts de Washington pour réduire l’impact de la loi anti-inflation (IRA) de l’administration Biden sur les véhicules électriques sud-coréens.Les deux parties sont aussi convenues d’élargir leur collaboration dans les domaines des technologies clés et de pointe allant du semi-conducteur à la cyberactivité.