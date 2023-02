Les représentants des handicapés suspendront leur manifestation dans le métro à Séoul

Photo : YONHAP News

La Solidarité pour lutter contre la discrimination des personnes en situation de handicap (SADD) a accepté de mettre entre parenthèses sa manifestation matinale dans le métro à Séoul, ce jusqu’au 13 février. C’est ce qu’elle a annoncé lors d’une conférence de presse organisée aujourd’hui.Cette décision a été prise suite à la demande d’une association civique et d’un rassemblement de députés baptisé « L’œil des plus faibles », qui ont promis en contrepartie d’exaucer ce qu’elle exigeait sans relâche, alors que l’Assemblée nationale a ouvert, hier, sa session extraordinaire pour février.Pour rappel, l’organisation menait cette opération depuis plus d’un. Celle-ci consiste à retarder la circulation des rames du métro à l’heure de pointe pour attirer la plus grande attention sur sa cause. Elle demande une seule chose : que les personnes en situation de handicap aient, elles aussi, le droit de se déplacer librement et de mener une vie indépendante sans être internés dans les centres d’hébergement réservés à leur égard.Selon les militants, pour garantir ces revendications, il est indispensable d’adopter nommément une enveloppe réservée à cela dans le budget de l’Etat au Parlement.Par ailleurs, la SADD a regretté que le maire de Séoul, Oh Se-hoon, ait adressé hier une véritable menace contre elle lors d’un entretien. Elle l’a vivement critiqué de la traiter à tort comme « faisant partie des plus forts de la société » ou encore comme « des manifestants extrémistes ».