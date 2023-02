Drame d’Itaewon : cérémonie de commémoration à l’Assemblée nationale à l’occasion de la journée du 100e jour post-tragédie

Photo : YONHAP News

Une cérémonie d'hommage a eu lieu dimanche à l’Assemblée nationale à l’occasion de la journée du 100e jour post-tragédie. Les familles des victimes, les dirigeants de la majorité et de l’opposition y ont été présents.Les proches des défunts ont demandé d’installer un autel officiel sur la Seoul Plaza et d’instaurer une loi spéciale visant à établir un organisme d’enquête indépendant.Lee Jong-cheol, le président d’une association des familles des victimes, a appelé à sympathiser avec ces personnes endeuillées. Il a également demandé aux hommes politiques, quel que soit leur parti, de mettre tout en œuvre pour éviter qu’un accident similaire ne se reproduise.Le président de l’Assemblée nationale, Kim Jin-pyo, a déclaré que, même si les enquêtes avaient été closes, il ferait des efforts pour trouver des solutions au niveau du système, en ajoutant qu’il n’y avait aucune date limite pour élaborer des mesures préventives.Chung Jin-suk, député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a affirmé de son côté que le gouvernement et le parti au pouvoir étaient des responsables inexcusables des tragédies sociales, et qu’il unirait ses forces pour éclairer les causes et mettre en place des dispositifs.