Washington explose un ballon espion chinois, Pékin exprime son fort mécontentement

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont abattu samedi dernier un ballon espion chinois qui survolait la côte est de leur territoire. Un avion de chasse furtif a mené cette mission et le ballon d’une taille de trois bus a chuté après une petite explosion. En mer, des navires étaient en attente pour récupérer les débris.Le Pentagone a annoncé dans un communiqué avoir explosé le ballon chinois avec succès, suivant l’ordre du président Joe Biden. Le gouvernement américain analysera ses restes pour vérifier si cet appareil contenait des équipements d’espionnage.Par contre, les ministères chinois des Affaires étrangères et de la Défense ont exprimé leur grand mécontentement, en déclarant que l’utilisation de la force est une réaction exagérée. Selon eux, il s’agissait d’un ballon dirigeable privé qui s’est retrouvé dans une situation inattendue. De plus, ils ont annoncé que la Chine se réserve le droit de répliquer.Pourtant, Pékin tente de dégeler les relations avec Washington depuis la rencontre de leurs dirigeants en novembre dernier. Mais cette affaire devrait mettre des bâtons dans les roues à ces efforts.Aux Etats-Unis, le Parti républicain hausse le ton contre l’administration Biden qui a mené une action contre ce ballon espion seulement une semaine après sa découverte.A Séoul, le gouvernement a affirmé ce matin que la violation de la souveraineté territoriale était inacceptable et les USA avaient le droit d’appliquer des dispositifs nécessaires pour assurer sa sécurité nationale. Avant d’ajouter qu’il est important que la Chine fournisse une explication suffisante à ce sujet.