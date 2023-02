Construction navale : 2 000 travailleurs étrangers déployés sur les chantiers en février

Photo : YONHAP News

Quelque 2 000 ouvriers étrangers, dont des soudeurs, devraient entrer sur le marché de la construction navale au mois de février.Le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur a déclaré avoir terminé la recommandation professionnelle pour délivrer le visa E-7 à 2 257 personnes jusqu’à la fin du mois dernier. Celui-ci est destiné aux ressortissants étrangers ayant une compétence spéciale. Le ministère de la Justice a déjà examiné 1 798 cas.En janvier, l’examen de visa E-9, « emploi non professionnel », s’est achevé pour 1 047 individus.En avril 2022, le ministère de l’Industrie comptait faire venir 1 600 travailleurs étrangers, mais à cause de la longue procédure administrative, seulement 412 ont rejoint la Corée du Sud pendant huit mois. Il a donc annoncé un plan pour réduire la durée nécessaire à un mois contre quatre, notamment en augmentant le nombre des effectifs. Ces efforts ont porté leurs fruits et les piles de dossiers de demande de visa à traiter ne s'amassent plus.Pour les demandeurs d’emploi sud-coréens, le projet de la formation de la main d’œuvre dans le secteur local de la construction navale sera lancé demain auprès de 2 000 personnes. Le service gouvernemental reliera les participants aux entreprises et fournira des subventions à celles-ci pour encourager l’embauche.