Un ballon nord-coréen de 2 m survole la Corée du Sud

Photo : KBS News

Un ballon géant nord-coréen a pénétré hier dans l’espace aérien de la Corée du Sud. Selon un haut responsable de l’armée, cet objet de deux mètres a été identifié à 18h30 près de la frontière intercoréenne à Yeoncheon dans la province de Gyeonggi.L'engin se trouvait à une altitude suffisamment basse pour être capté par les appareils d'observation thermique (TOD). L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a estimé qu’il n’avait pas de nature menaçante et a ordonné simplement de renforcer la surveillance.D’après un responsable du JCS, il arrive que la Corée du Sud ou d’autres pays larguent des ballons pour l’observation météorologique et celui identifié semble avoir cet objectif. C'est pourquoi, les autorités militaires n’ont pas pris de mesures supplémentaires.L'objet volant a également été aperçu par des troupes basées dans l’est du territoire avant de quitter la péninsule coréenne par la mer de l’Est quelques heures plus tard.Par ailleurs, le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré que le ballon espion chinois abattu par les Etats-Unis samedi dernier n’était pas passé au-dessus du pays.