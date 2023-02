Drame d’Itaewon : les familles des victimes entendent conserver l’autel de la Seoul Plaza

Photo : YONHAP News

Les familles des victimes du drame d’Itaewon ont violemment dénoncé la municipalité de Séoul qui a prévenu du démantèlement de l’espace de recueillement érigé sur la Seoul Plaza.Des associations civiles ont organisé, cet après-midi, une conférence de presse devant l’autel. Selon elles, ce lieu ayant pour but de rendre hommage aux personnes décédées est protégé par la loi, et la ville n’a pas le droit de le démolir de force.Certains membres ont remarqué que la municipalité n’avait pas suivi la procédure légale et entendait imposer cette décision qui n’était pas dans l’intérêt général. Avant d’expliquer que le nouvel édifice, étant plus petit que celui qui a été préparé par le gouvernement, n’entrave alors pas l’utilisation de la place par les passants. Les familles des victimes ont ainsi critiqué l’administration régionale de les empêcher de commémorer les défunts.Pour rappel, les associations ont mis en place l’autel controversé samedi dernier, 99 jours après la bousculade tragique, sans demander l’autorisation à l’avance. La municipalité avait informé qu’elle le retirerait s’il n’était pas démantelé avant 13h aujourd’hui.