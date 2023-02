Photo : YONHAP News

Deux jours après le naufrage du navire Cheongbo, deux corps ont été retrouvés ce matin pendant l’opération de recherche. Il s’agit d’un sud-Coréen et d’un étranger. Entre la nuit d’hier et ce matin, le chef mécanicien, décédé, a été repêché.Hier soir, la garde côtière a mobilisé 27 plongeurs pour rechercher les victimes. Les autorités chargées du sauvetage préparent également le repêchage du bateau. Ils ont alors disposé un navire-grue de 200 tonnes à proximité. Mais, étant donné que les outils de pêche s’emmêlent à l’intérieur du navire et que la double cloison de la coque empêche de pénétrer de l’extérieur, les recherches sous-marines atteignent leur limite.Ce bateau de pêche a chaviré samedi soir près de Sinan, ville située dans le sud-ouest du territoire. Parmi les 12 personnes à bord, trois ont été secourues. Il reste désormais six disparus à retrouver.