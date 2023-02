Séismes en Turquie et en Syrie : Séoul présente ses condoléances et promet son aide

Photo : YONHAP News

Deux tremblements de terre d’une violence rare ont frappé lundi la Turquie et la Syrie. Le premier de magnitude 7,8 s’est produit à environ 4h du matin près de la ville de Gaziantep, située dans le sud du territoire turc. En dehors de la capitale Ankara, il a été ressenti au Liban et même à Israël. Suite à cette catastrophe sans précédent, un bâtiment de sept étages s’est effondré d’un seul coup et un château datant de 2 200 ans a également été démoli.A 13h24 dans l’après-midi, un nouveau séisme de magnitude 7,5 est survenu dans le nord-est de la Turquie. Ces secousses se sont répandues jusqu’à chez son pays voisin, la Syrie, également durement touchée par ce drame.Le bilan provisoire dans ces deux pays est actuellement d’au moins 3 600 morts et 16 000 blessés. Mais, des opérations de secours sont toujours en cours et le décompte devrait s’alourdir. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété un deuil national jusqu’à dimanche et la communauté internationale propose son aide.A Séoul, le chef de l’Etat sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui a ordoné hier d’apporter une aide nécessaire aux nations sinistrées, a précisé ce matin d’utiliser des avions de transports militaires afin de dépêcher sur place des secouristes et d’envoyer des médicaments. Il a également posté sur les réseaux sociaux ses condoléances au peuple turc qui ont perdu leurs bien aimés et s’est dit prêt à déployer tous les moyens pour aider les « frères de sang ». Les Turcs, rappelons-le, avaient combattu auprès des sud-Coréens lors de la guerre de Corée.Le ministère des Affaires étrangères a, lui aussi, présenté ses condoléances aux victimes et à leurs familles dans un communiqué, et a souhaité un rétablissement rapide dans les régions concernées. Pour le moment, aucun ressortissant sud-coréen n’est impliqué dans ces séismes.