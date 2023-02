Musée national du palais du Corée : ouverture d’une salle d’exposition en ligne

Photo : YONHAP News

Désormais, il est possible de découvrir les héritages royaux du pays du Matin clair sans se rendre en Corée du Sud. L'Administration de l'héritage culturel a ouvert hier une salle d’exposition en ligne du Musée national du palais de Corée. Situé dans l’arrondissement de Jongno à Séoul, cet établissement est spécialisé dans l’histoire et la culture de la famille royale de la dynastie Joseon.Le musée en ligne propose quelque 800 patrimoines qui sont actuellement exposés dans son lieu physique. Notamment, pour Uigwe, collection de protocoles royaux de Joseon, les visiteurs peuvent vérifier facilement les informations comme le numéro des livres et l’année de leur publication.Ce site ne propose pas les reliques simplement en photo, mais par divers moyens comme la réalité virtuelle, la vidéo et l’explication vocale. Le Musée national du palais prévoit de rendre publics de nouveaux types de contenus, par exemple en 3D, afin d’attirer l’attention du public sur la culture des familles royales.